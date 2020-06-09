Врач детской областной больницы в Калининграде умер от коронавируса

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9 июня 2020, 20:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kgd.ru

Врачи. Фото: pixabay.com

В Калининграде скончался 56-летний хирург детской областной больницы.

По данным регионального оперативного штаба, у медработника диагностировали коронавирус. Также сообщается, что за время пандемии в регионе от коронавируса скончались ещё три медика – медсестра и врач-реаниматолог областной больницы, а также анестезиолог Центральной городской клинической больницы.

Общее число умерших пациентов с COVID-2019 в Калининградской области увеличилось до 32. Первый летальный случай был зафиксирован 10 апреля.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области уже третий министр заразился коронавирусом.