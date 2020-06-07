В Калининградской области третий министр заразился коронавирусом

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7 июня 2020, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]

женщина в маске, pixabay.com

Министр строительства Калининградской области Сергей Черномаз заразился коронавирусом. Он стал третьим членом областного кабинета министров, у которого обнаружили COVID-19.

«В воскресенье вечером мы получили информацию, что коронавирус выявлен уже у третьего министра правительства области — у Сергея Черномаза, возглавляющего министерство строительства», — сообщили в региональном оперштабе.

Заболевание у министра протекает бессимптомно. Он помещён в инфекционный стационар, ему оказывается необходимое лечение.

Ранее 7 июня инфекцию нашли у министра сельского хозяйства Калининградской области Натальи Шевцовой, до того — у министра развития инфраструктуры Елены Дятловой.

В Калининградской области коронавирусом заразились 1776, выздоровели 779, скончались 29 пациентов.

Коронавирус подтвердился у главного раввина России.