Коронавирус подтвердился у главного раввина России

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7 июня 2020, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]

Берл Лазар, фото: President of Russia/Twitter.com

Главный раввин России Берл Лазар получил положительный результат по анализам на тест на новый тип коронавируса COVID-19. Как сообщает его пресс-служба, Лазар находится под наблюдением врачей.

Раввин был госпитализирован после онлайн-конфереции «В ответе за отцов» в четверг вечером. В больнице у него подтвердился диагноз COVID-19. Форма заболевания не тяжелая. Информации о том, что кто-то еще из членов его семьи заболел, нет.

Ранее Берл Лазар призывал евреев присоединяться к волонтерской работе и помочь людям, которые в этом нуждаются. Он поддерживал закрытие синагог и называл приоритетом здоровье людей.