Депутат Госдумы выступил за конфискацию автомобилей у пьяных водителей

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9 июня 2020, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудник ДПС на дороге. Фото: сайт Госдума РФ

Член комитета ГД по транспорту и строительству Александр Васильев выступил за конфискацию автомобиля у водителей, севших за руль в нетрезвом виде.

Комментируя смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова, депутат сообщил, что инициатива о конфискации авто за пьяную езду будет прорабатываться с Госавтоинспекцией.

Он подчеркнул, что в случае с актером Михаилом Ефремовым требуется непредвзятое расследование, чтобы все факты были учтены и суд вынес справедливое решение. Он также отметил, что надо защитить родственников погибшего, которые требуют справедливого расследования по этому ДТП.

«На мой взгляд, у пьяных надо отбирать автомобиль. Будь это дорогой автомобиль или нет, если человек сел за руль пьяным, то его автомобиль должен быть конфискован», – считает Васильев.