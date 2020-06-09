Живущим за рубежом родителям россиян станет проще получить гражданство РФ

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9 июня 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

Паспорт гражданина РФ. Фото: сайт Госдума РФ

Получить российский паспорт без соблюдения условия о пятилетнем сроке проживания смогут не только нетрудоспособные, как установлено в действующем законодательстве, но и трудоспособные родители российских дееспособных граждан. Автором такой инициативы выступило правительство РФ.

Кроме этого, российское гражданство в упрощенном порядке смогут получить и совершеннолетние дети, если на момент подачи соответствующего заявления им еще не исполнилось 18 лет.

«Такое изменение обусловлено тем, что на принятие решения о выдаче гражданства уходит до полугода и ребенок, имеющий право на упрощенный прием, успевает достичь совершеннолетия», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ко второму чтению одобрена поправка, в соответствии с которой все иностранцы, приобретающие российское гражданство, будут подлежать обязательной государственной дактилоскопической регистрации.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 90 дней со дня официального опубликования.