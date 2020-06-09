Матвиенко: Государство берет на себя главную координирующую роль в вопросах поддержки детей

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9 июня 2020, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]

Спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко. Фото: сайт Совета Федерации

Вопросы детского воспитания и образования официально становятся признанной государственной задачей. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила на совещании с членами Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

По словам спикера Совфеда, государство берет на себя главную координирующую роль в вопросах поддержки детей.

«Мы вкладываем очень серьезные ресурсы для того, чтобы наши дети росли здоровыми, образованными, для того, чтобы у них было счастливое и безопасное детство», — сказала Матвиенко.

Кроме этого, законодатель подчеркнула, что вопросы воспитания официально становятся признанной государственной задачей. В частности, средства, выделенные на федеральном уровне для оказания поддержки семьям с детьми, уже доведены до субъектов Федерации.

Вместе с тем, по словам Председателя СФ, из некоторых регионов приходят сигналы о трудностях при взаимодействии между органами власти, обеспечивающими эти выплаты.

«Такие бюрократические «узлы» надо оперативно развязывать, чтобы люди не тратили нервы и время на получение положенной им помощи», – заявила Матвиенко.

Ранее в Совфеде рассказали, что льготной ипотекой на селе уже воспользовалось 3,8 тысяч человек.