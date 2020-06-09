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Власти Владимирской области отменили режим электронных пропусков

, 17:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: trc33.ru

Власти Владимирской области отменили режим электронных пропусков
Проверка документов. Фото: сайт МВД

На территории Владимирской области отменен режим цифровых пропусков. Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сипягин.

По словам главы области, пропуска сыграли положительную роль на этапе до прохождения пика эпидемии коронавируса и помогли локализовать очаги распространения инфекции. Тем не менее, цифровые пропуска действует в двух населенных пунктах Гусь-Хрустального района.

Сипягин подчеркнул, что как только в этих двух поселках нормализуется эпидемиологическая ситуация, там будет открыт беспропускной въезд и выезд.

Цифровые пропуска во Владимирской области начали действовать с 6 мая.

ДВа
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