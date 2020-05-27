Во Владимирской области спрос на дачи и загородные дома бьет рекорды

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27 мая 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: trc33.ru

Дача. Фото: Pixabay

Во Владимирской области на фоне пандемии коронавируса рекордно вырос спрос на аренду загородных коттеджей и дач.

В среднем туристы снимают загородные коттеджи на 10 суток. Но есть и такие, кто арендовал дома до осени. Жизнь на природе выбирают и жители региона, и приезжие из других областей.

Наиболее востребованы дачи стоимостью от 2 до 5 миллионов рублей. Покупают недвижимость не только москвичи, но и жители области. Многие семьи арендовали дачи до октября. Среди фаворитов - Суздальский район, где средняя стоимость аренды за сутки здесь составляет 10-15 тысяч рублей.

По данным экспертов, рынок загородной недвижимость будет расти до осени. Пока спрос опережает предложения – Владимирская область вошла в топ-5 областей для дачного отдыха.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области сгорели сразу четыре деревенских дома.