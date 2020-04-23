Во Владимирской области сгорели сразу четыре деревенских дома

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23 апреля 2020, 09:06 [ «Аргументы Недели» ]

Пожар. Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

В деревне Пустынь во Владимирской области сгорели четыре деревянных дома. Спасатели выясняют причины пожара, в котором обошлось без пострадавших.

По информации регионального управления МЧС, к моменту прибытия пожарных горели дачные дома и хозпостройки. Огонь охватил площадь в 500 квадратных метров. На тушение огня пожарным потребовалось около часа.

«В результате пожара полностью сгорели четыре дачных дома и две хозяйственные постройки, еще у двух домов огонь повредил кровлю», - говорится в сообщении ГУ МЧС по Владимирской области.

Ранее сообщалось, что мэр одного из городов в Ярославской области погиб при пожаре.