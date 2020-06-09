В Адыгее число жертв коронавируса выросло до 12 человек

В госпитале Майкопа скончались два пациента из Теучежского района республики - 71-летний мужчина и 82-летняя женщина.
Вскрытие подтвердило, что причиной смерти в обоих случаях стал COVID-19.
В Адыгее по состоянию на 9 июня число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 1158 человек. За сутки в республике выявили 43 новых случая COVID-19.
Власти республики приступили к снятию ряда ограничений. В частности, в столице Адыгеи работают троллейбусы, частично восстановлено движение автобусов, открыты рынки, по субботам проводится плодоовощная ярмарка.
Особый режим действует на территории Красногвардейского района республики, где в мае после массовых похорон была отмечена вспышка коронавируса.