В Адыгее число жертв коронавируса выросло до 12 человек

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9 июня 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]

Больничная палата. Фото: Pixabay

В госпитале Майкопа скончались два пациента из Теучежского района республики - 71-летний мужчина и 82-летняя женщина.

Вскрытие подтвердило, что причиной смерти в обоих случаях стал COVID-19.

В Адыгее по состоянию на 9 июня число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 1158 человек. За сутки в республике выявили 43 новых случая COVID-19.

Власти республики приступили к снятию ряда ограничений. В частности, в столице Адыгеи работают троллейбусы, частично восстановлено движение автобусов, открыты рынки, по субботам проводится плодоовощная ярмарка.

Особый режим действует на территории Красногвардейского района республики, где в мае после массовых похорон была отмечена вспышка коронавируса.