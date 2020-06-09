В Ростуризме назвали цены пакетных туров по России текущим летом

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9 июня 2020, 16:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

озеро Байкал, Alexandr Knyazev/Russian Look

Ростуризм принял активное участие в формировании новых доступных пакетных туров по России. Глава ведомства Зарина Догузова назвала цены на путешествия по разным уголкам страны текущим летом.

Уже известно о первом запуске чартерной перевозки в Калининградскую область начиная с июля. Стоимость тура на неделю будет начинаться от 10 тысяч рублей. Также Ростуризм договорился о чартерах в Бурятию, на озеро Байкал – за недельный отдых туристы должны будут заплатить от 30 тысяч рублей.

Зарина Догузова сообщила и о первом варианте запуска чартеров на территорию Республики Хакасия, где стоимость пакетного тура будет начинаться от 35 тысяч рублей за неделю. На Алтай можно будет отправиться по цене от 25 тысяч рублей за семь дней.