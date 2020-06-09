Губернатор Ростовской области заручился поддержкой Путина на выборах

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9 июня 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал главу Ростовской области Василия Голубева в желании участвовать в выборах губернатора.

Голубев сообщил президенту о развитии области за последние годы, а также рассказал о ситуации с пандемией и принимаемыми в регионе мерами для борьбы с коронавирусом. Кроме этого, губернатор обратился к Путину с просьбой помочь в строительстве стационарной инфекционной больницы, которой в регионе до сих пор нет, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин обратил внимание на вопросы снижения плодородия почв, инвестиций в основной капитал, сокращение объемов строительства и снижение численности населения области. Вместе с тем, президент оценил общую динамику развития региона как положительную.

Голубев поблагодарил президента за поддержку в решении вопросов социально-экономического развития региона и попросил поддержать его намерение выдвинуть свою кандидатуру на должность губернатора Ростовской области на очередной срок.