Радутино – село партизанской славы: люди помнят, чиновники забыли

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9 июня 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]

В июне 2017 года селу Радутино Трубчевского района Брянской области присвоили почетное звание «Село партизанской славы». Казалось бы, героическую историю бойцов не забыли, но стоит вникнуть и понимаешь – история отряда волнует только простых людей, но не чиновников.

Село Радутино – столица партизанского края – находится на окраине Брянской области. Радутинский отряд насчитывал 389 бойцов. История их, как водится, одновременно героическая и трагическая.

Однажды фашисты выследили радутинцев. Партизаны спрятались от них на болоте. Взрослые с головой погрузились в воду, зажав зубами тростинки. Так и дышали через эти трубочки. Но в отряде были и дети. Кто-то из малышей испугался и начал кричать. Тогда мать зажала ему рот крепко-крепко, и так держала, пока фашисты не ушли. Малыш задохнулся. Он спас целый отряд ценой своей жизни. Истории малыша на мемориальных табличках в селе нет. Её корреспонденту «АН» рассказал один из местных жителей. Нет на табличках и других историй, которые связаны с отрядом. Есть лишь пафосное: Радутино – село партизанской славы.

Видимо только местные жители и пытаются сохранить хоть какую-то память о героях. Около памятника они регулярно выщипывают траву, а дорожку метут. Люди помнят историю отряда. Чиновники точно нет.

Специальный корреспондент Сергей Среда поясняет: «Потому что мне не попалось село Радутино в поисковике, когда я просил у поисковика ссылки на упоминания партизанских отрядов Брянской области. Памятник не обозначен на онлайн-картах. Обозначить его можно парой кликов и делается это совершенно бесплатно. Не нужно организовывать тендеры. Нужно просто дать указание системщику упомянуть памятник на интернет-карте. Но чиновник указания не давал. Поэтому я и думаю, что чиновнику по-человечески плевать. Он мыслит инструкциями и регламентами».

Чего стоит одна ошибка на мемориальной доске...

Несмотря на то, что некоторые пытаются хоть как-то сохарнить память о героях, большиство жителей Брянщины – потомков этих партизан – живут по другим понятиям. Наш корреспондент увидел печальную картину: «Молодежь пьет и ничего не делает. Брянской молодежи около 40 лет, и она сплошь мужики, которые должны работать. Нужно, как при Советском Союзе. Но тут средняя зарплата 18 тысяч рублей беспросветного уныния. Поэтому хот-дог с сосиской за 36 рублей – это дорого. Его никто не купит».

Полный репортаж о «партизанщине» можно прочитать по ссылке.