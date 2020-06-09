Вспышка коронавируса зарегистрирована на судне в Керчи

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9 июня 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: судно, pixabay.com

Заместитель крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков сообщил, что на стоявшем в бухте Керчи судне выявили очаг новой коронавирусной инфекции. Об этом стало известно во вторник, 9 июня.

«Три случая – это моряки судна, которое стоит на якорной стоянке в бухте Керчи. Лица были обследованы работодателем в Краснодарском крае, прибыли сюда, находились на судне и на сушу не сходили», - пояснил он.

Крутиков отметил, что заболевшие были госпитализированы в симферопольскую больницу. По его словам, остальные находятся под наблюдением врачей. Он добавил, что за минувшие сутки зараженные коронавирусом зафиксированы в Симферополе – 3 и Феодосии- 5.

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