Вакцинолог предположила, как долго может формироваться коллективный иммунитет к коронавирусу

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9 июня 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

Лаборатория. Фото: pixabay.com

Врач-вакцинолог Рабият Зайниддинова предположила, когда в стране сформируется коллективный иммунитет к коронавирусу COVID-19. Она отметила, что прослеживается четкая тенденция формирования у москвичей иммунного ответа.

Зайниддинова подчеркнула, что пока известно о достаточно небольшом количестве москвичей с иммунитетом к COVID-19 (14%), однако далеко не все смогли сдать анализы, а потому реальная цифра может быть больше. «Для многих заболеваний, которые были нам известны до появления новой коронавирусной инфекции, это от 75% до 95% переболевших и привитых. В этом случае обеспечивается так называемый стойкий коллективный иммунитет», - сказала она. Врач добавила, что естественным путем коллективный иммунитет может формироваться в течение нескольких лет, передает Мир24.