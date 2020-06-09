Депутат Мосгордумы Гусева: Столичный парламент в среду рассмотрит инициативы по борьбе со сниффингом

Аргументы Недели → Общество 13+

9 июня 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН «Москва»

Зажигалки, pixabay.com

Мосгордума на своем заседании, которое намечено на 10 июня, намерена рассмотреть законодательные инициативы, направленные на борьбу со сниффингом. Соответствующей информацией с представителями СМИ поделилась депутат Людмила Гусева, которая руководит работой парламентской комиссии по экономической и социальной политике.

«В ближайшую среду Московская дума планирует рассмотреть ряд важных вопросов. В том числе проект федерального закона «О внесении изменений в ст. 14 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и ст. 5 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», направленный на борьбу с таким опасным явлением, получившим распространение в подростковой среде, как сниффинг», - отметила Гусева.

По словам главы комиссии, ставшей собеседницей журналистов АГН «Москва», принятие законопроекта, над которым давно работают парламентарии, позволит эффективнее противодействовать распространению пагубной привычки в подростковой среде. Гусева добавила, что защита детей от вредной информации является особенно актуальной в настоящий момент, в режиме самоизоляции, когда не всегда имеется возможность проследить, на какие сайты в интернете заходит ребенок.

Кроме того, депутаты рассмотрят проект изменений в КоАП РФ, который предполагает введение штрафов за продажу несовершеннолетним потенциально опасных бытовых товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы.

Резюмируя, Людмила Гусева выразила надежду на то, что данные инициативы, направленные на обеспечение безопасности детей и подростков, получат поддержку многих парламентариев.

Ранее сегодня сообщалось, что в Мосгордуме поддержали законопроект о проведении в российской столице дистанционного электронного голосования.