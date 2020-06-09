В Мосгордуме поддержали законопроект о проведении в городе дистанционного электронного голосования

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9 июня 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

Выборы, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В Московской городской Думе поддержали законопроект о проведении в российской столице дистанционного электронного голосования. Соответствующее решение было принято на заседании парламентской комиссии по госстроительству и местному самоуправлению.

Как пояснил глава комиссии Александр Козлов, документ, внесенный городской избирательной комиссией, планируется принять в развитие федерального закона о проведении эксперимента по организации осуществления дистанционного электронного голосования в Москве, который одобрила в мае Госдума.

По словам Козлова, обсуждение московского закона продолжалось более двух часов, «было очень много вопросов со стороны депутатов, представителей горизбиркома».

«Самое главное, что мы получили положительное заключение государственно-правового управления Мосгордумы. Была озвучена положительная позиция со стороны прокуратуры города Москвы, о том, что замечаний нет к проекту закона», - отметил глава комиссии.

Ожидается, что документ рассмотрят на заседании Мосгордумы, которое состоится завтра, 10 июня.

Во время заседания комиссии Юрий Ермолов, спикер городского парламента, выступил с инициативой о закреплении требований дистанционного электронного голосования в Москве только на 2020 год. Согласно предложению Ермолова, закон Мосгордумы о проведении эксперимента в 2021 году необходимо принять в последующем с учетом замечаний по итогам голосования в 2020-м.

Кроме того, спикер высказался по вопросу сохранения тайны голосования избирателя. Ее, по словам Юрия Ермолова, обеспечит посредством шифрования специальное программное обеспечение портала государственных и муниципальных услуг.

В пояснительной записке к законопроекту, одобренного комиссией Мосгордумы, говорится, что документ закрепляет правовые основы для продолжения в столице эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах.

Отмечается, что данное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционном формате в сроки, которые определяет городская избирательная комиссия. Гражданам, изъявившим желание принять участие в дистанционном электронном голосовании, необходимо будет подать соответствующее заявление на портале государственных и муниципальных услуг не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до дня начала голосования.

Ранее в Мосгоризбиркоме выступили с заявлением, согласно которому ротация членов комиссий не отразится на их работе.