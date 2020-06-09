МГИК: Ротация членов избиркома не отразится на работе

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9 июня 2020, 08:18 [ «Аргументы Недели» ]

Голосование, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Ротация сотрудников не повлияет на работу избирательных комиссий в российской столице. С соответствующим заявлением в разговоре с представителями СМИ выступил замглавы Мосгоризбиркома (МГИК) Дмитрий Реут, отвечая на вопрос журналистов о петиции к членам комиссий с призывом не работать на общероссийском голосовании.

Реут назвал ротацию членов избиркомов «делом вполне привычным и плановым». По словам замглавы МГИК, каждый член комиссии наделен правом выйти из комиссии, написав соответствующее заявление. В этом случае выбывший человек будет немедленно заменен другим из резерва.

Собеседник СМИ заверил, что людей в составе резерва, желающих поработать в ходе голосования в Москве, более чем достаточно.

«Да и с учетом того, что в УИК (участковая избирательная комиссия – «Аргументы недели») в основном по 15 членов комиссии с правом решающего голоса, выход из состава даже нескольких человек, равно как и невыход их на работу не будет иметь никакого значения и не скажется на работе комиссии», - добавил Дмитрий Реут.

Резюмируя, замглавы МГИК отметил, что «наша общая задача» заключается в обеспечении выполнения закона и предоставления гражданам возможности реализации их прав.

В среду, 1 июля, пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Москвичи, желающие проголосовать в онлайн-режиме, смогут сделать это с 25 по 30 июня.

Подать заявление для участия в онлайн-голосовании нужно до 14.00 21 июня на интернет-ресурсах mos.ru или gosuslugi.ru. Это могут сделать граждане не моложе 18 лет, которые имеют постоянную регистрацию в Москве.

Ранее на текущей неделе Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, заявил о поддержке предложенных конституционных поправок большей частью россиян.