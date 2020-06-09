«МЧС сообщало о локализации», а сегодня Норникелевские нефтепродукты утекли в озеро Пясино, а там недалеко и Карское море

Последствия Норильской катастрофы для экологии еще только предстоит осознать, но уже точно известно, что не смотря на сообщения МЧС о локализации нефтяное пятно уже достигло уникального ледникового озера Пясино.
В Норильске после аварии, случившейся на ТЭЦ-3, произошла утечка дизтоплива сразу в две реки: Амбарная и Далдыкан. Сейчас на пути разлива - озеро, а вытекающая из него речка впадает в Карское море, а это значит, что топливо скоро может оказаться в океане.
В пятницу МЧС сообщало о локализации, однако уже сегодня топливо Норникеля вышло за пределы боновых заграждений.
Напомним, после аварии полиция арестовала начальника цеха Норильской ТЭЦ-3, но люди не довольны тем, что дейстивтельно виновных в катастрофе останутся безнаказанными.