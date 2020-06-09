Эколог оценил работы по очищению реки в Норильске от дизтоплива

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9 июня 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

Норильск. Фото: соцсети

Эколог Алексей Книжников оценил последствия для природы от утечки более чем 20 тысяч тонн дизельного топлива из хранилища в Норильске. По словам специалиста, худшего сценария удалось избежать.

Книжников отметил, что механическое удаление нефтепродуктов из реки в настоящее время является самым действенным и верным. Он подчеркнул, что благодаря оперативным действиям спасатели смогли не допустить попадание топлива в другие водоемы.

«По нашим оценкам, работа с разливом на грунте намного легче во всех отношениях: может работать большегрузная техника, экскаваторы. На мой взгляд, с удалением загрязненного грунта работа идет более успешно, чем на водных объектах», - рассказал эколог о ходе работ. Он добавил, что в течение месяца основные объемы по зачистке будут окончены, передает Мир24. При этом некоторые последствия ЧП не удастся устранить даже в течение нескольких лет.