Представитель Greenpeace предупредил, что последствия аварии в Норильске не получится ликвидировать полностью

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6 июня 2020, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

Норильск. Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Serguei Fomine

Руководитель климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков прокомментировал ситуацию с аварией в Норильске, из-за которой в водоемы попало более 20 тысяч кубометров дизельного топлива.

Яблоков считает, что полностью ликвидировать последствия аварии так и не удастся. «Дизельное загрязнение уже осаждается на дно, проникает дальше по водной системе, идет в сторону океана, будет наблюдаться там еще десятки лет», - объяснил специалист. По его словам, на рекультивацию загрязнения потребуется огромное количество финансовых и человеческих ресурсов.

Эксперт отметил, что если бы о произошедшем стало известно сразу, то последствия аварии могли бы быть менее значительными, передает Мир24. «Упущенные дни и часы сделали свое дело, и теперь загрязнение распространилось на десятки километров», - подчеркнул он.