Ургант посмеялся над чиновниками, которые узнали о ЧП в Норильске «из соцсетей»

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6 июня 2020, 07:26 [ «Аргументы Недели» ]

Иван Ургант. Фото: соцсети

Популярный российский телеведущий Иван Ургант не оставил без внимания произошедшее под Норильском ЧП с утечкой дизельного топлива. Шоумен посмеялся над чиновниками и отметил пользу соцсетей.

Ургант в ходе своего шоу затронул тему аварии в Норильске. Он подшутил над чиновниками, которые узнали о трагедии через соцсети. «Получается, от TikTok есть польза. Зашел чиновник посмотреть смешное видео о том, как папка нырнул в реку, закурил, и нет бороды», - заявил телеведущий.

Ранее стало известно об утечке порядка 21 тысячи кубометров топлива в водоем под Норильском, площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. В регионе введен режим ЧС федерального уровня.