Пушков ответил американскому историку на слова о расизме в России

Сенатор Совфеда Алексей Пушков прокомментировал слова американского историка о том, что в России есть большие проблемы с расизмом. «Этот "историк" лучше бы не лез со своими суждениями о России», - посоветовал Пушков.
Ранее декан факультета афроамериканских исследований в Принстонском университете Эдди Глод заявил, что в Европе и, в частности, в России существует серьезная проблема расизма.
«Тот факт, что он афроамериканец, не означает, что он может нести всякую чушь. Расизм наблюдается не у нас, а в США. Вот пусть они там и разбираются с этим. А то все каким-то боком пытаются нас приплести», - раскритиковал российский сенатор слова историка.