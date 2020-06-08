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На Байконуре у работников предприятий «Роскосмоса» обнаружили коронавирус

, 22:49 [ «Аргументы Недели» ]

На Байконуре у работников предприятий «Роскосмоса» обнаружили коронавирус
Байконур, фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

В поселке Тюратам, расположенном рядом с космодромом Байконур, обнаружили пациента с лихорадкой, у которого позже был установлен COVID-19. Как выяснилось, он контактировал с 14 родными и близкими, проживающими в Байконуре.

За прошедшие сутки у восьми из 14 контактных лиц был выявлен коронавирус, сейчас они лечатся в медсанчасти. На участках, где работали инфицированные, проводится дезинфекционная обработка. На предприятиях Космический центр "Южный" и Байконурэнерго, в филиале "Байконур" РКК "Энергия" идет проверка, с кем могли контактировать заразившиеся коронавирусом.

Сергей Левицкий, глава города Циолковский, в котором живут сотрудники космодрома Восточный, 16 мая сообщил о первом случае заражения коронавирусом. На космодроме усилены мероприятия по противодействию инфекции.

НС

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