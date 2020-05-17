Первый случай коронавируса выявлен в городе Циолковский, в котором живут сотрудники космодрома Восточный

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17 мая 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Сергей Левицкий, глава города Циолковский, в котором живут сотрудники космодрома Восточный, 16 мая сообщил о первом случае заражения коронавирусом. После этого сообщения Левицкого на космодроме Восточный усилены мероприятия по противодействию коронавирусной инфекции.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее заявлял, что строительство на космодроме Восточном не прерывалось из-за распространения нового коронавируса и идет нарастающими темпами.

После выявления первого случая COVID в Циолковском дважды в день проводятся дезинфекция автомобилей, доставляющих рабочих на космодром, регулярная обработка осуществляется в административных зданиях и на всех объектах космодрома, увеличена периодичность влажных уборок помещений и объектов.

Сотрудники предприятия обеспечены санитайзерами. В столовых космодрома, во избежание большого скопления людей, введен специальный график посещения. Усилен контроль за масочным режимом.

Напомним, генконструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин заразился коронавирусом и умер.