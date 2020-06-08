Рогозин заявил, что насмешки США портят настроение не Роскосмосу, а компании Boeing

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что американской стороне уместнее было бы не шутить, а поблагодарить за то, что в ответ на введенные санкции Россия не поддались эмоциям. Именно поэтому удалось сохранить сотрудничество в космосе.
Пока что госкорпорация услышала от США в свой адрес только шутки и насмешки после успешного пуска корабля Crew Dragon к международной космической станции, не говоря уже о словам благодарности за доставку американских астронавтов на «Союзах».
Кроме того, Рогозин считает, что в день пуска корабля Crew Dragon Илон Маск испортил настроение вовсе не Роскосмосу, а своим согражданам из компании Boeing тем, что опередил их с началом летных испытаний.
Глава Роскосмоса также отметил, что «это их война, а не наша».