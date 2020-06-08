Рогозин заявил, что насмешки США портят настроение не Роскосмосу, а компании Boeing

Аргументы Недели → Общество 13+

8 июня 2020, 21:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gazeta.ru/

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Фото: сайт Кремля

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что американской стороне уместнее было бы не шутить, а поблагодарить за то, что в ответ на введенные санкции Россия не поддались эмоциям. Именно поэтому удалось сохранить сотрудничество в космосе.

Пока что госкорпорация услышала от США в свой адрес только шутки и насмешки после успешного пуска корабля Crew Dragon к международной космической станции, не говоря уже о словам благодарности за доставку американских астронавтов на «Союзах».

Кроме того, Рогозин считает, что в день пуска корабля Crew Dragon Илон Маск испортил настроение вовсе не Роскосмосу, а своим согражданам из компании Boeing тем, что опередил их с началом летных испытаний.

Глава Роскосмоса также отметил, что «это их война, а не наша».