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Рогозин заявил, что насмешки США портят настроение не Роскосмосу, а компании Boeing

, 21:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gazeta.ru/

Рогозин заявил, что насмешки США портят настроение не Роскосмосу, а компании Boeing
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Фото: сайт Кремля

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что американской стороне уместнее было бы не шутить, а поблагодарить за то, что в ответ на введенные санкции Россия не поддались эмоциям. Именно поэтому удалось сохранить сотрудничество в космосе.

Пока что госкорпорация услышала от США в свой адрес только шутки и насмешки после успешного пуска корабля Crew Dragon к международной космической станции, не говоря уже о словам благодарности за доставку американских астронавтов на «Союзах».  

Кроме того, Рогозин считает, что в день пуска корабля Crew Dragon Илон Маск испортил настроение вовсе не Роскосмосу, а своим согражданам из компании Boeing тем, что опередил их с началом летных испытаний.

Глава Роскосмоса также отметил, что «это их война, а не наша».

ДВа

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