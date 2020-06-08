Сябитова высказалась о решении Кадырова помочь женихам выкупить невест

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8 июня 2020, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Инстаграм Розы Сябитовой

Главная телесваха России Роза Сябитова прокомментировала распоряжение Рамзана Кадырова выделить средства на выкуп 207 невест: "Здесь есть правильная позиция человека, который чтит традиции".

Как отметила Сябитова, где-то на территории нашей родины калым или никях не имеет большого значения. "Но все живут по своим традициям, и поддерживать в такое сложное время традиции нужно", - отметила Роза, добавив, что, как мусульманка, она знает, о чем идет речь. Телеведущая заявила, что молодым семьям необходимо помогать на начальном этапе совместной жизни, в том числе материально, что особенно важно в сложившейся ситуации. Такую помощь Кадырова она воспринимает как помощь родителей. "Это как кредит доверия: мы вкладываемся в детей, а дети дальше уже покажут, насколько они это ценят, насколько им это помогло, и, главное, как они распорядились этим кредитом доверия", – считает Роза Сябитова, сообщает радио Sputnik.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить средства на выкуп невест более 200 женихам, не имеющим для этого в условиях пандемии финансовой возможности.