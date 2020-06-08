Кадыров поможет 207 женихам выкупить невест

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить средства на выкуп невест более 200 женихам, не имеющим для этого в условиях пандемии финансовой возможности.

«По поручению главы республики Рамзана Кадырова во всех районах были сформированы списки желающих жениться, но имеющих финансовые затруднения. Региональный фонд Ахмата-Хаджи Кадырова по составленному списку выделил средства на выкуп 207 невест», – отметили в муфтияте.

Семья жениха получит 50 тысяч рублей на совершения обряда бракосочетания по мусульманским канонам, который предусматривает выплату за невесту определенной суммы денег – урду, установленного духовенством. Впоследствии эти деньги передаются в дар невесте.