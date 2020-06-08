Кадыров поможет 207 женихам выкупить невест

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить средства на выкуп невест более 200 женихам, не имеющим для этого в условиях пандемии финансовой возможности.
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