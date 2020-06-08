Депутат МГД призвала москвичей соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в церквях

Аргументы Недели → Общество 13+

8 июня 2020, 21:31 [ «Аргументы Недели» ]

Православная церковь, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Людмила Стебенкова, член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья, призвала жителей российской столицы соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при посещении церквей. По данному вопросу парламентарий высказалась в разговоре с представителями СМИ.

Стебенкова, ставшая собеседницей АГН «Москва», отметила, что с радостью восприняла известие об открытии в городе православных храмов. По словам депутата, данное событие, произошедшее накануне величайшего христианского праздника Святой Троицы, вселило в людей надежду в то, что «мы двигаемся к победе» над коронавирусной инфекцией.

Как рассказала парламентарий, доступ прихожан в храмы осуществляется с соблюдением всех необходимых правил: все должны быть в масках и перчатках. Перед храмами стоят служители с санитайзерами. Они следят за тем, чтобы все обрабатывали руки, надевали маски и перчатки, а также предоставляют их тем, у кого их нет.

Людмила Стебенкова добавила, что также на территории религиозных организаций требуется сохранять социальную дистанцию не менее полутора метров между людьми.

Кроме того, депутат выразила горожанам благодарность за ответственное соблюдение правил в период самоизоляции и помощь, которую жители оказывали друг другу во время пандемии.

Ранее в понедельник стало известно, что с 9 июня в столице возобновят работу парикмахерские и салоны красоты.