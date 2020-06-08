Губернатор Санкт-Петербурга пообещал рассказать о планах по нормализации городской жизни

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что вместе с Роспотребнадзором власти города работают над перспективным планом по снятию ограничений.
По словам губернатора, Петербург на этой неделе утвердит поэтапный план восстановления профильной работы медицинских организаций.
Речь идет, в частности, о федеральных стационарах, которые были перепрофилированы под работу с коронавирусом. Затем в привычное русло войдет работа клиник, оказывающих высокотехнологичную и специализированную помощь.
Беглов подчеркнул, что, что система здравоохранения северной столицы продолжает работать с большой нагрузкой, но «создан хороший запас по средствам индивидуальной защиты и специализированным койкам в стационарах».
«Приходится выверять каждый следующий шаг, действовать максимально осторожно», - сказал Беглов.
В середине мая Беглов заявлял, что Санкт-Петербург не готов к снятию ограничений.