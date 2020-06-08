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Губернатор Санкт-Петербурга пообещал рассказать о планах по нормализации городской жизни

, 20:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Губернатор Санкт-Петербурга пообещал рассказать о планах по нормализации городской жизни
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Фото: сайт Кремля

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что вместе с Роспотребнадзором власти города работают над перспективным планом по снятию ограничений.

По словам губернатора, Петербург на этой неделе утвердит поэтапный план восстановления профильной работы медицинских организаций.

Речь идет, в частности, о федеральных стационарах, которые были перепрофилированы под работу с коронавирусом. Затем в привычное русло войдет работа клиник, оказывающих высокотехнологичную и специализированную помощь.

Беглов подчеркнул, что, что система здравоохранения северной столицы продолжает работать с большой нагрузкой, но «создан хороший запас по средствам индивидуальной защиты и специализированным койкам в стационарах».

«Приходится выверять каждый следующий шаг, действовать максимально осторожно», - сказал Беглов.

В середине мая Беглов заявлял, что Санкт-Петербург не готов к снятию ограничений.

ДВа

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