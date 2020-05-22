Беглов считает Санкт-Петербург неготовым к снятию ограничений

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22 мая 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, Александр Беглов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая на заседании рабочей группы Госсовета по противодействию распространения пандемии COVID-19 заявил, что пока тенденции к снижению заболеваемости в городе нет.

Чтобы Петербург вышел из эпидемии, в местных инфекционных отведениях больниц должно быть свободно не менее 50% от общей потребности в койках. Сейчас пустует только 11%. Беглов отметил, что в ближайшее время планируется развернуть еще 1250 коек.

Губернатор северной столицы сообщил, что городские центры МФЦ откроются не раньше 25 мая с учетом требований Роспотребнадзора.

Журналист из Санкт-Петербурга Мария Либерман рассказала, как в Северной столице обстоят дела с диагностикой COVID-19.