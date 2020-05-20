Журналист рассказала, кому в Петербурге не делают тесты на COVID-19

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20 мая 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели» ]

лаборатория, pixabay.com

Журналист из Санкт-Петербурга Мария Либерман рассказала, как в Северной столице обстоят дела с диагностикой COVID-19. Выяснилось, что тесты на коронавирусную инфекцию в городе делают не всем.

Мария в минувший понедельник, 18 мая, рассказала в социальной сети свою историю. Они с супругом заболели. Симптомы: температура, кашель и слабость. Женщина и мужчина соблюдали все меры предосторожности: "выгоняли" из лифта соседей, соблюдали дистанцию при походе в магазин, правильно носили защитную маску и даже не выходили на прогулки, столь необходимые их маленькому ребенку.

Муж Марии заболел первым и вызвал врача по ДМС. Медик пришел к пациенту в перчатках, маске и тоненьком белом костюме и поставил ему диагноз ОРВИ, уточнив, что в страховку COVID-19 не входит, поэтому тест делать не будет. Мужчине порекомендовали обратиться в районную поликлинику, если он хочет сдать анализ, что он и сделал. Либерман уточнила, что ее супруг в течение трех часов не мог дозвониться в медучреждение, однако настойчивость дала результаты – к ним домой пришла врач, правда, только в маске и перчатках – без костюма. Она осмотрела пару и поставила молодой женщине диагноз ОРЗ, а ее мужу – гайморит. Анализы на коронавирус доктор не взяла, мотивировав это тем, что "им не полагается". По словам Марии, в Роспотребнадзоре ей объяснили, что терапевт возьмет мазки, однако этого не произошло. "Зачем приходила, непонятно: если бы мы знали, что тестов не будет... мы ее вообще бы не вызывали", – заключила журналист.

Семейная пара решила не сдаваться и пройти тестирование платно. В Лабораторной службе Хеликс, однако, им настоятельно порекомендовали не сдавать анализ из-за температуры и кашля, "чтобы не подвергать опасности сотрудников лаборатории и курьеров".



Супруг Марии захотел довести дело до конца и обратился к питерским медицинским чиновникам, от которых услышал "исповедь". По их словам, 14 мая в Санкт-Петербурге было издано некое постановление, определяющее приоритетные категории граждан, которым теперь можно делать тесты на COVID-19. В этот перечень попали люди старше 65 лет, медицинские работники, граждане, контактировавшие с зараженными, а также тяжелобольные пациенты.

Люди, у которых участковый врач выявил ОРЗ или ОРВИ, не были включены в этот список. Супругу Марии Либерман официально подтвердили, что им с женой анализы проводить не будут.

Напомним, к настоящему моменту в Санкт-Петербурге подтверждены 11 795 случаев заражения COVID-19. В Москве заболели 152 306 человек.