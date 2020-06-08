Москвичи «обрывают» телефоны парикмахерских

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8 июня 2020, 20:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

салон красоты, фото: Alexander Legky/Global Look Press

Жители Москвы массово стали записываться на стрижки. Как рассказал сооснователь одной из сетей парикмахерских, "новость об открытии застала нас врасплох". Никаких практических рекомендаций по работе им пока не дано.

Пока они будут работать по общим требованиям, парикмахеры будут в масках и перчатках, каждый день перед началом работы их будут проверять на симптомы ОРВИ, поверхности будут дезинфицироваться после каждого клиента. Отмечается, что и раньше, до пандемии к салонам красоты предъявлялись самые строгие санитарные нормы, за которыми Роспотребнадзор всегда следил.

Со вторника, 9 июня, в российской столице возобновят работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. Такую новость сообщил градоначальник Сергей Собянин.