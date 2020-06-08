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В южной части Башкирии на четыре дня вводят особый режим

, 20:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ufatime.ru

В южной части Башкирии на четыре дня вводят особый режим
Пожар. Фото: pixabay.com

Власти Башкирии ввели для южных регионов республики особый режим.

В течение четырех ближайших дней здесь ожидаются погодные условия, при которых высока вероятность возникновения пожаров – это жара вкупе с сильным ветром.

В региональном управлении МЧС решили объявить на территории южной части Башкирии, в частности в Зилаирском, Зианчуринском и Хайбуллинском районах, чрезвычайный – пятый класс пожароопасности, который будет действовать с 8 по 11 июня.

Местным жителям посоветовали соблюдать правила безопасности при обращении с огнем и ни в коем случае не разжигать костры.

На днях в башкирском городе Октябрьский произошло возгорание кровли торгового центра.

ДВа

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