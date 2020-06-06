В Башкирии горит торговый центр

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6 июня 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Пожарные. Фото: pixabay.com

В городе Октябрьском в Башкирии произошло возгорание кровли торгового центра «Лекс». Огонь распространился на площадь в 300 квадратных метров, из здания эвакуировали около 30 человек.

В МЧС России сообщили, что кровля загорелась на втором этаже здания, к тушению пожаров привлечены 32 человека, а также девять единиц спецтехники.

«На Проспекте Островского происходит возгорание кровли на втором этаже торгового центра "Лекс". По предварительной информации, на площади 300 квадратных метров», - заявили в пресс-службе.

Ранее в Башкирии зафиксировали антирекорд по количеству зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в течение суток.