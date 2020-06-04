В Башкирии зафиксирован антирекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки

В Башкирии число инфицированных новой коронавирусной инфекцией за сутки выросло на 107 человек. Это абсолютный рекорд по суточному приросту с начала пандемии.
Таким образом, в регионе число жителей республики с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции увеличилось до 3608 человек. Число летальных исходов остается на прежнем уровне – 18 человек.
Сообщается, что к Дню России цифра инфицированных по оптимистическому прогнозу составит 4245 и 4425 – по пессимистическому.
Ранее сообщалось, что в Башкирии более 500 медицинских работников заразились COVID-19.