В Башкирии зафиксирован антирекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки

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4 июня 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Скорая помощь. Фото: сайт Госдума РФ

В Башкирии число инфицированных новой коронавирусной инфекцией за сутки выросло на 107 человек. Это абсолютный рекорд по суточному приросту с начала пандемии.

Таким образом, в регионе число жителей республики с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции увеличилось до 3608 человек. Число летальных исходов остается на прежнем уровне – 18 человек.

Сообщается, что к Дню России цифра инфицированных по оптимистическому прогнозу составит 4245 и 4425 – по пессимистическому.

Ранее сообщалось, что в Башкирии более 500 медицинских работников заразились COVID-19.