Депутаты Госдумы примут участие в создании плана восстановления экономики

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8 июня 2020, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]

Зал заседаний Госдумы. Фото: сайт Госдума РФ

На заседании Совета ГД профильным комитетам и фракциям было поручено представить свое видение и свои предложения по плану поддержки экономики России и выхода из кризиса.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что профильные комитеты и фракции до конца этой недели направят в правительство РФ предложения относительно общенационального плана по восстановлению экономики.

«Правительство будет формировать общенациональный план в этой области – конечно, хотелось бы, чтобы с участием депутатов был сформирован», – сказал Володин.

Он также отметил, что этот вопрос обсуждался с председателем правительства. Была достигнута договоренность, что профильные комитеты и фракции свои предложения внесут в Кабмин, что будет сделано в течение недели.

Ранее сообщалось, что Мишустин отчитается о работе правительства в Госдуме 22 июля.