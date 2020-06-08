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В Саратовской области решили отменить пропускной режим и открыть кладбища и церкви

, 19:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: reporter64.ru

В Саратовской области решили отменить пропускной режим и открыть кладбища и церкви
Проверка документов. Фото: сайт МВД

На заседании регионального оперативного штаба было объявлено о снятии ряда ограничений, согласованных с главным санитарным врачом региона.

Подписано постановление об открытии с 11 июня для посещения пунктов расчетно-кассовых центров, куда теперь не нужно записываться, а также кладбищ, бань, саун, стоматологии, церквей, и мечетей, площадь помещения которых не менее 400 квадратных метров.

Также с 11 июня в регионе отменяется пропускной режим. Вместе с тем режим ограничений в целом и повышенной готовности продлевается до 21 июня. По-прежнему будет действовать запрет для кафе, ресторанов, культурных учреждений, культмассовых мероприятий.

Также сообщается, что по темпам развития ситуации с пандемией регион отстает от Москвы на 20-30 дней.

ДВа

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