В Саратовской области двое детей до 14 лет заразились коронавирусом

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29 мая 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Среди 94 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области есть двое детей. Об этом сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Известно, что возраст заболевших школьников – до 14 лет.

Среди новых инфицированных пациентов, 40 контактных лиц, 52 - с неустановленным источником заражения, два - прибывших из других регионов. По клиническому течению болезни распределение вновь выявленных случаев следующее: с пневмонией - 19, с признаками ОРВИ - 46, с бессимптомным течением – 29.

Всего с начала пандемии в регионе 2840 зараженных коронавирусной инфекцией, из них 1141 человек выздоровел, в том числе 108 - за последние сутки.

Ранее сообщалось: в Удмуртии за минувшие сутки скончались два пациента с коронавирусом нового типа.