В Удмуртии за минувшие сутки скончались два пациента с коронавирусной инфекцией

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29 мая 2020, 09:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Пробирки. Фото: pixabay.com

В Удмуртии за минувшие сутки скончались два пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.

Известно, что мужчины были из Ижевска, их возраст - старше 50 лет.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 629 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 375 человек выздоровели, 16 летальных случаев.

Также 199 жителей с COVID-19 находятся в удовлетворительном состоянии, 28 средней степени тяжести, 11 в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось: психиатр-нарколог Алексей Смышляев уверен, что коронавирус нового типа может отучить часть россиян от курения.