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Карелова назвала центры соцоблуживания штабами поддержки граждан старшего возраста

, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

Карелова назвала центры соцоблуживания штабами поддержки граждан старшего возраста
Вице-спикер СФ Галина Карелова. Фото: сайт СФ

Вице-спикер СФ Галина Карелова, поздравляя социальных работников с профессиональным праздником, отметила, что в дни пандемии они, как и медики, оказались на передовой.

По словам сенатора, они внесли огромный вклад в то, чтобы снизить темпы распространения коронавируса, уменьшить риск заражения инфекцией граждан старшего возраста.

«Центры социального облуживания стали настоящими штабами поддержки граждан старшего возраста, многодетных семей, семей, где есть инвалиды», – отметила сенатор.

Кроме этого, многие сотрудники организаций стационарного социального обслуживания обеспечили для своих подопечных режим самоизоляции в своих домах и квартирах, многие работали в закрытом режиме или вахтовым методом.

«Все было организовано в считанные дни, была четко скоординирована работа большого числа помощников из НКО и волонтеров. Это вызывает огромное уважение и является ещё одним подтверждением той важной роли, которую играет система социальной защиты в нашей стране», – добавила Карелова.

ДВа

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