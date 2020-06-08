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Список глав государств, принявших приглашение на парад Победы, появится в ближайшие дни

, 16:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Список глав государств, принявших приглашение на парад Победы, появится в ближайшие дни
Парад Победы в Москве. Фото: сайт Госдума РФ

Список глав иностранных государств, подтвердивших свой приезд на парад Победы в Москву, будет предоставлен в ближайшие дни.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, его «буквально на днях консолидируют». Он также отметил, что приоритет отдается приглашению на парад лидеров стран СНГ, при этом пресс-секретарь президента РФ не ответил на вопрос, приедет ли 24 июня в Москву президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В настоящее время свое намерение принять участие в нем подтвердили лидеры Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Молдовы, Абхазии и Южной Осетии, а также президент Сербии и глава Палестины.

ДВа

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