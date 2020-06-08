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Синоптик поделился, когда на юге России начнется купальный сезон

, 16:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Синоптик поделился, когда на юге России начнется купальный сезон
Побережье. Фото: pixabay.com

Стало известно, когда на юге России начнется купальный сезон. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил: на Черноморском побережье сейчас 17-18 градусов, за счет очень теплой погоды примерно через неделю ожидается повышения до 20 градусов. Это уже вполне купальный сезон.

По словам синоптика, на побережье Азовского моря купальный сезон начнется уже в конце текущей недели.

Ранее сообщалось: главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 8 июня, рассказала, когда в Москве спадет жара. 

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