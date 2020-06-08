Синоптик поделился, когда на юге России начнется купальный сезон

Стало известно, когда на юге России начнется купальный сезон. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он отметил: на Черноморском побережье сейчас 17-18 градусов, за счет очень теплой погоды примерно через неделю ожидается повышения до 20 градусов. Это уже вполне купальный сезон.
По словам синоптика, на побережье Азовского моря купальный сезон начнется уже в конце текущей недели.
Ранее сообщалось: главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 8 июня, рассказала, когда в Москве спадет жара.