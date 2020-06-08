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Синоптики рассказали, когда в Москве спадет жара

, 12:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Синоптики рассказали, когда в Москве спадет жара
дождь в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 8 июня, рассказала, когда в Москве спадет жара. На этой неделе в столице в дневное время ожидается до плюс 30 градусов.

Метеоролог отметила, что в субботу вечером к столичному региону подойдет холодный атмосферный фронт, вследствие чего столбики термометров опустятся до плюс 17-22 градусов и усилятся дожди. В ночное время температура воздуха в Москве и Подмосковье в выходные составит 12-17 градусов. 

Ранее сегодня синоптики сообщили, что в понедельник воздух прогреется в столице России до плюс 29 градусов.

ЕТ

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