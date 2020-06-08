В Адыгее за сутки выявлено 46 новых случаев заболевания коронавирусом

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8 июня 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]

Лаборатория. Фото: Pixabay

По состоянию на 8 июня число заболевших COVID-19 в Адыгее составило 1115 человек.

По данным республиканского Минздрава, в настоящее время на лечении находятся 487 пациентов, статистика летальных исходов не изменилась – 10 человек.

Накануне в республике было выявлено 44 новых случая заболевания коронавирусом.

Между тем, в республике продолжают смягчать режим ограничений. Вслед за троллейбусами в столице региона частично восстановили работу автотранспорта, работают рынки.

Строгие ограничительные меры действуют лишь в Красногвардейском районе республики, где в начале мая была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.