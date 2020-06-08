В Адыгее за сутки выявлено 46 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 8 июня число заболевших COVID-19 в Адыгее составило 1115 человек.
По данным республиканского Минздрава, в настоящее время на лечении находятся 487 пациентов, статистика летальных исходов не изменилась – 10 человек.
Накануне в республике было выявлено 44 новых случая заболевания коронавирусом.
Между тем, в республике продолжают смягчать режим ограничений. Вслед за троллейбусами в столице региона частично восстановили работу автотранспорта, работают рынки.
Строгие ограничительные меры действуют лишь в Красногвардейском районе республики, где в начале мая была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.