Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Адыгее за сутки выявлено 46 новых случаев заболевания коронавирусом

, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]

В Адыгее за сутки выявлено 46 новых случаев заболевания коронавирусом
Лаборатория. Фото: Pixabay

По состоянию на 8 июня число заболевших COVID-19 в Адыгее составило 1115 человек.

По данным республиканского Минздрава, в настоящее время на лечении находятся 487 пациентов, статистика летальных исходов не изменилась – 10 человек.

Накануне в республике было выявлено 44 новых случая заболевания коронавирусом.

Между тем, в республике продолжают смягчать режим ограничений. Вслед за троллейбусами в столице региона частично восстановили работу автотранспорта, работают рынки.

Строгие ограничительные меры действуют лишь в Красногвардейском районе республики, где в начале мая была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

ДВа

В мире

Киевский аналитик назвал возможного сменщика Зеленского на посту главы Украины

Киевский аналитик назвал возможного сменщика Зеленского на посту главы Украины

Владимира Зеленского на должности президента Украины может сменить Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады. Такой вариант развития событий допустил Михаил Погребинский, киевский политический эксперт.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью