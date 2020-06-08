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В Киевской области выявили вспышку коронавируса в одном из детских садов

, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Киевской области выявили вспышку коронавируса в одном из детских садов
Карандаши. Фото: pixabay.com

Сообщается: вспышка коронавируса зафиксирована в одном из детских садов в Броварах Киевской области. Об этом расскзал мэр города Игорь Сапожко.

Известно, что утром в субботу были отобраны образцы для проведения анализа у всех сотрудников заведения и детей, контактировавших с воспитательницей, которая заразилась COVID-19. По результатам исследования тесты на коронавирусную инфекцию у девяти детей и трех взрослых оказались положительными. Двое детей доставлены в детскую областную больницу в городе Боярка, другие заболевшие лечатся амбулаторно.

Сейчас детский сад закрыт на обсервацию, все сотрудники заведения и родители детей, которые с 1 июня посещали садик, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.

Ранее сообщалось: дети до 17 лет, которые приезжают в Ивановскую область, обязаны иметь при себе справку об отсутствии у них коронавируса

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