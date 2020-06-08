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В Ивановской области запрещен въезд детей в регион без справок об отсутствии COVID-19

, 14:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Ивановской области запрещен въезд детей в регион без справок об отсутствии COVID-19
Детство. Фото: pixabay.com

Дети до 17 лет, которые приезжают в Ивановскую область, обязаны иметь при себе справку об отсутствии у них коронавируса.  Об этом сообщил врио главного санитарного врача области Павел Колесник.

Он пояснил: в настоящий момент изменилась структура заболевания. Пожилые люди стали намного чаще заражаться коронавирусной инфекцией именно от детей, которые приезжают к ним на летний отдых и переносят вирус бессимптомно.

Срок, на который въезжают дети в регион, не важен, школьники должны иметь справку в любом случае. Следить за соблюдением данных мер будут сотрудники полиции. 

Ранее сообщалось: в Латвии  за минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусом не выявлены, но скончался еще один пациент с COVID-19.  

ЕЧ

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