В Латвии за минувшие сутки скончался один пациент с коронавирусом

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8 июня 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Вирус. Фото: pixabay.com

В Латвии за минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусом не выявлены, но скончался еще один пациент с COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе Центра профилактики и контроля заболеваний республики.

Известно, что за последние 24 часа было сделано 662 теста на коронавирусную инфекцию, ни один из них не был положительным. Скончавшийся входил в возрастную группу 85-90 лет и имел несколько хронических заболеваний.

Всего в регионе умерли 26 пациентов с коронавирусом нового типа .

Ранее сообщалось: премьер-министр Армении Никол Пашинян выздоровел после заражения коронавирусом.