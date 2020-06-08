В Латвии за минувшие сутки скончался один пациент с коронавирусом

В Латвии за минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусом не выявлены, но скончался еще один пациент с COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе Центра профилактики и контроля заболеваний республики.
Известно, что за последние 24 часа было сделано 662 теста на коронавирусную инфекцию, ни один из них не был положительным. Скончавшийся входил в возрастную группу 85-90 лет и имел несколько хронических заболеваний.
Всего в регионе умерли 26 пациентов с коронавирусом нового типа .
Ранее сообщалось: премьер-министр Армении Никол Пашинян выздоровел после заражения коронавирусом.