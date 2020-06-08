Путин: Россия выдержала испытание коронавирусом, поскольку не отступила от нравственных норм

Президент России Владимир Путин в понедельник в рамках онлайн-встречи с соцработниками госучреждений и НКО по случаю Дня социального работника заявил, что страна выдержала испытание коронавирусом.
По мнению главы государства, тяжелые времена России удалось пережить благодаря приверженности состраданию, милосердию и взаимопомощи. Путин подчеркнул, что граждане ни на шаг не отступили от нравственных норм, сформированных в народе историей.
Ранее стало известно, что в Москве с вторника, 9 июня, отменяют режим самоизоляции, электронные пропуска и графики прогулок.