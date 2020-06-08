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Путин: Россия выдержала испытание коронавирусом, поскольку не отступила от нравственных норм

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Путин: Россия выдержала испытание коронавирусом, поскольку не отступила от нравственных норм
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в понедельник в рамках онлайн-встречи с соцработниками госучреждений и НКО по случаю Дня социального работника заявил, что страна выдержала испытание коронавирусом.

По мнению главы государства, тяжелые времена России удалось пережить благодаря приверженности состраданию, милосердию и взаимопомощи. Путин подчеркнул, что граждане ни на шаг не отступили от нравственных норм, сформированных в народе историей.

Ранее стало известно, что в Москве с вторника, 9 июня, отменяют режим самоизоляции, электронные пропуска и графики прогулок.

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