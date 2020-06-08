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В России могут «серьезно удешевить» поездки по стране

, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

В России могут «серьезно удешевить» поездки по стране
фото: Азовское море, pixabay.com

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами заявил, что Россия планирует открыть межрегиональный туризм с 1 июля.

«Мы также видим огромный потенциал в развитии путешествий в соседние регионы. Алтай, Хакасия и Калининградская область, итого 10 направлений. … Уже такая договоренность есть, это позволит серьезно удешевить поездки», - пояснил он, отметив, что туроператоры разрабатывают направления совместно с авиакомпаниями.

Чернышенко добавил, что поручил Минздраву разработать предложения по балансировке системы здравоохранения в каждом регионе, где увеличится нагрузка в связи с приездом туристов, а также создать условия и стимулы для легализации отдыха в частном секторе, возможность создать там безопасность и комфорт.

«… до 15 июня они [главы субъектов] подготовят планы открытия туристической отрасли в своих регионах. Эти планы разрабатываются совместно с Ростуризмом, Роспотребнадзором и Минздравом», - добавил он.

Ранее Михаил Мишустин открыл границы для выезда за границу в исключительных случаях. 

БА

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